Lancement de 3 mois de débat publics en Auvergne Rhône Alpes autour du ferroviaire

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Un travail qui va se poursuivre durant 3 mois jusqu’au 11 juillet prochain et qui doit fixer les grandes lignes des aménagements à mettre en place pour améliorer le trafic ferroviaire sur Lyon et par contre coup sur l'ensemble de la région Auvergne Rhone Alpes.

Chantal Jouano jeudi soir à Lyon pour le lancement du débat public © Radio France - Yves Renaud

L'objet de ce débat public, c'est de donner la parole aux citoyens, qui sont aussi des usagers du train pour faire émerger d'autres idées que celle de la SNCF. Chantal JOUANO, le présidente de la commission Nationale de débat public était à Lyon jeudi soir pour lancer cette grande consultation

Chantal Jouano présidente de la Commission nationale de débat public Copier

Le nœud ferroviaire Lyonnais est un des plus complexe de France, si l'on excepte Paris et il nécessite à court terme de revoir un certain nombre de circulations.

Un réseau régional très dépendant du nœud ferroviaire lyonnais - ©CNDP

Il y a 12 lignes de chemin de fer qui convergent vers la capitale régionale, et 1200 trains qui les empruntent tous les jours fret et voyageurs.

La gare de Part Dieu est la première gare de France pour les correspondances .. mais tout cela a une contre partie négative, on est arrivé ces dernières années a une véritable saturation du trafic qui entraîne des retards à répétition. Alors l'objet de ce grand débat ferroviaire, c'est de trouver des solutions applicables le plus rapidement possible.

Pour l'instant ne figurent dans le dossier que des travaux qui concernent l'aire urbaine de Lyon autour de Part Dieu, mais la consultation publique va forcement y inclure aussi d'autres idées.

Autour du futur Lyon Turin / de la liaison Orléans Lyon, de électrification de la ligne Roanne Lyon, ou de l'utilisation de la gare de Saint Exupéry comme 3eme gare lyonnaise. ...

16 réunions sont prévues pour donner la parole aux habitants la première à Givors la semaine prochaine 16 avril , le 21 mai à Grenoble, le 12 juin à Saint-Etienne et le 19 juin à Clermont-Ferrand

Programme des reunions du débat ferroviaire régional - ©CNDP

La clôture du débat, elle est programmée le 11 juillet a Lyon.