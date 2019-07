Lancement des travaux du Téléo, le futur téléphérique urbain de Toulouse

Toulouse, France

Plus qu'un an et demi à attendre avant de pouvoir prendre le téléphérique urbain à Toulouse ! Le chantier du futur téléphérique urbain de Toulouse a été lancé pour ce projet qui coûte 82,41 millions d'euros. Ce téléphérique permettra de relier l'Oncopole à l'université Paul Sabatier, en passant par le CHU Rangueil sur une distance de trois kilomètres, tout en résistant à des rafales de vent allant jusqu'à 108 km/h.

Ce téléphérique devient donc un peu plus concret avec ce début des travaux. Il a désormais un nom : Téléo. A priori, d'ici un an et demi, on pourra l'utiliser. C'est la promesse de Jean-Michel Lattes, le président de la régie des transports de Toulouse, Tisséo. Ce qui veut dire qu'en décembre 2020, en sortant de la ligne B du métro à l'arrêt Université Paul Sabatier, vous pourrez monter dans une cabine du téléphérique.

Il est prévu que le temps d'attente en heure de pointe entre chaque passage de cabine soit d'une minute et trente secondes. D'après tous les acteurs du projet, le trajet offrira une vue magnifique sur Toulouse tout en se dirigeant vers le CHU Rangueil puis l'Oncopole. Le tout en dix minutes et en ayant sa conscience tranquille puisque que ce Téléo fonctionne grâce à l'énergie solaire, donc aucune émission carbone ni oxyde d'azote.