Lancement du REME, le RER strasbourgeois : les retards possibles à l'allumage

Sa mise en route "en un temps record" est saluée par le ministre des transports , Clément Beaune : le RER strasbourgeois, le REME, est lancé sur les rails le 11 décembre avec ses 800 trains supplémentaires par semaine vers Molsheim, Sélestat ou encore Haguenau. C'est une première hors région parisienne.

Même Jean Rottner, le président de la région Grand Est reconnaît : "tout ne sera pas parfait, c'est comme le lancement d'un nouvelle usine. Au début de fabrication il y a parfois des défauts et avec le temps, ils vont se corriger." Mais certains syndicats de cheminots et des associations d'usagers ne sont pas de cet avis.

Pas assez de trains ni de conducteurs selon les cheminots

Pour la CGT, tout comme pour la CFDT, faire rouler plus de 800 trains supplémentaires par semaine, c'est mission impossible alors que les retards, les pannes, les suppressions de trains se multiplient depuis la rentrée en Alsace. Les syndicats expliquent aussi que les recrutements ne sont pas suffisants et qu'il faut plus de trains.

La direction régionale de TER Grand Est a déjà répondu sur ces critiques . "Nous aurons assez de conducteurs. Pour le REME, ce sont 86 emplois supplémentaires mis en oeuvre en Alsace", souligne Stéphanie Dommange, directrice régionale de TER Grand Est. Quant au matériel, elle martèle que neuf nouvelles rames seront livrées par la Région.

Les petites lignes sacrifiées ?

" On craint la catastrophe le 12 décembre", s'inquiète François Giordani, le président régional de la FNAUT, la fédération nationale des associations d'usagers des transports. D'après lui, les problèmes sont de deux ordres . Comme les cheminots, il redoute que les retards et les pannes constatées jusqu'à présent se multiplient avec la hausse du nombre de trains en circulation.

François Giordani craint par ailleurs que les petites lignes pâtissent de l'arrivée du REME. Certaine s dessertes seront supprimées comme Gresswiller, Russ ou Hunspach par exemple, et certaines gares alsaciennes seront moins desservies .

"Parfois effectivement, les trains ne seront pas les omnibus d'hier" constate Jean Rottner, le président de la région Grand Est, "il ne faut pas dire 'je n'ai plus de gare devant chez moi, donc je vais prendre ma voiture. Il faut penser au pôle d'échange multimodal qui se situe quelques kilomètres plus loin."

Les usagers se feront leur propre opinion sur les rails.

