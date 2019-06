Landes : accident à Lesperon, trois personnes gravement blessées

Lesperon, France

Un grave accident de la route a eu lieu aux alentours de 16 heures ce vendredi sur la commune de Lesperon. Une voiture et un camion sont en cause sur la route des plages, la départementale 41. Il y a quatre blessés dont trois graves indiquent les pompiers qui ont déplacé d'importants moyens pour désincarcérer les blessés. Deux équipes du SMUR et trois ambulances ont également été dépêchées. La route est coupée et une déviation est en place par l'A63 et par Castets.