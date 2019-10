Landes : appel à la solidarité de la SNSM pour un marin russe naufragé à Capbreton

Samedi dernier, en pleine nuit, un marin russe de 53 ans s’est échoué avec son voilier en voulant entrer au port de Capbreton. Percuté par une vague, Dmitry Galantsev est tombé à l'eau et s'est accroché à l'estacade. La SNSM se mobilise pour réparer le bateau et appelle à la solidarité.

Capbreton, France

La SNSM lance un appel à la solidarité pour un marin russe naufragé à Capbreton. Samedi dernier, à 3 heures du matin, Dmitry Galantsey, un marin russe de 53 ans, s’est échoué avec son voilier en voulant entrer au port de Capbreton. Percuté par une déferlante, il a été éjecté de son bateau avant de tomber à l'eau. Accroché aux poteaux de l'estacade, la jetée de Capbreton, il s’est blessé aux côtes et n’est pas passé loin de se noyer.

Si Dmitry Galantsey semble aller beaucoup mieux aujourd'hui, à le voir s'affairer sur son bateau installé en cale sèche à la zone technique du port de Capbreton, son voilier a quant à lui subi d’importantes avaries. Ce marin, originaire de Sibérie, a perdu son argent dans le naufrage. Il n’a pas de visa pour rester en France. La SNSM lance donc un appel à la solidarité pour pouvoir réparer le bateau afin de le remettre à l’eau.

Patrick Muzellec, président de la station SNSM de Capbreton organise la solidarité entre marin. Copier

Le voyage de Dmitry Galantsev. Il voulait aller en Tunisie. © Radio France - Capture d'écran Google map

Témoignage du marin russe

Au départ, il y a l’aventure. Visiblement l'envie de tout quitter pour se retrouver seul en mer. Dmitry Galantsev, laisse Novossibirsk, au coeur de la sibérie, et part en Suède acheter un voilier. C’était son rêve. Et son but : rejoindre la Tunisie. Après avoir échoué d'entrer à Arcachon, en pleine nuit, il décide de s’arrêter à Capbreton pour se ravitailler. Une vague a percuté le bateau, le marin est tombé à l'eau et le voilier s'est échoué.

Depuis, Sacha, une Capbretonnaise originaire de Moscou, s'improvise interprète. Elle et son compagnon héberge le marin russe. Car Dmintri Galantsev n’a plus que 250 euros en poche, le reste a coulé dans le naufrage. Pour réparer, le bateau il faudrait entre 4000 et 5000 euros. Alors la solidarité entre marin s’est mise en route et à la zone technique du port de Capbreton, déjà plusieurs locaux prêtent main forte au marin russe sous l’impulsion de la SNSM.

Témoignage de Dmitry Galantsev, le naufragé russe de Capbreton. Traduction de Sacha. Copier

Les travaux pourraient prendre plusieurs semaines alors que le marin Russe n’a pas de visa pour rester en France. La SNSM de Capbreton mettra bientôt en ligne une cagnotte. Et pour ceux qui voudraient aider pour les travaux, les matériaux ou autre, c’est la SNSM de Capbreton qui centralise tout. Vous pouvez la contacter par mail à cette adresse : snsm.capbreton@gmail.com