Landes : bloqués près de six heures en pleine voie, les passagers d'un TGV arrivent à Paris au milieu de la nuit

Département Landes, France

Plus de 500 passagers ont été bloqués près de six heures dans un TGV juste avant Dax ce dimanche soir. Leur train s'est en effet arrêté entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Geours-de-Maremne et n'est plus jamais reparti. Les voyageurs devaient être à 22h04 à Paris-Montparnasse... Finalement, ils sont arrivés à 4h30 lundi matin.

Il y a eu un problème avec le pantographe, ce bras mécanique qui se trouve au-dessus du train et qui touche la caténaire. C'est donc lui qui permet au TGV d'être alimenté en électricité. Mais il a été endommagé, pour une raison encore inexpliquée. "On a entendu un gros 'boum'", décrit en effet l'un des passagers. Le train ne peut donc pas circuler.

Arrivée à 4h30 du matin, au lieu de 22h

Il s'est arrêté en pleine voie entre Saint-Vincent-de-Tyrosse et Saint-Geours-de-Maremne, à peine une heure après son départ d'Hendaye à 17h24. Les 528 passagers sont donc condamnés à attendre pendant près de six heures dans le TGV sans clim, sans eau, sans nourriture et dans la chaleur. Heureusement, les pompiers et les gendarmes apportent rapidement des packs d'eau, et le contrôleurs laissent les passagers sortir du train.

Les voyageurs seront finalement évacués dans un autre TGV aux alentours de minuit, qui les emmènera donc jusqu'à Paris, après un arrêt à Bordeaux où on leur apporte des bouteilles d'eau et des paniers repas. Le train arrivera à 4h30 ce lundi matin, tout comme le TGV suivant, qui ne pouvait plus avancer non plus.

La SNCF précise que tous les voyageurs seront intégralement remboursés. La ligne, elle, a été vérifiée dans la nuit, et le TGV en question est en cours de réparation.