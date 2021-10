Landes : de la peinture routière photoluminescente testée à Saint-Pandelon, une grande première en France

C'est une grande première en France. Un procédé de signalisation innovant est testé à partir de ce mercredi 13 octobre sur une section de 450 mètres de la RD 29 à Saint-Pandelon, commune située à cinq kilomètre au sud de Dax. De jour, vous ne remarquerez peut-être pas la différence, les bandes blanches sont teintées d'un léger vert amande. De nuit, le marquage devient fluorescent. Cette peinture photoluminescente stock la lumière du soleil ou celle des phares des voitures pour la restituer la nuit. "Cette expérimentation ne concerne que les rives de chaussée", précise Fabrice Le Grall, chef du service gestion et exploitation des routes au Département.

Testée sur une route accidentogène

Mise au point par la PME girondine Olikrom, cette peinture innovante est déjà appliquée sur des voies piétonne et cyclables. Déployée pour la première fois sur route ouverte à la circulation, elle est visible pendant près de dix heures, à 80 mètres de distance. L'objectif est bien sûr de mieux sécuriser cette route, particulièrement accidentogène. Cette petite route départementale est en effet non-éclairée, sinueuse, bordée d'arbres et très empruntée par les camions. "On espère que cette peinture puisse mieux guider les conducteurs , adapte mieux leur vitesse en fonction des conditions qu'ils rencontrent", explique Fabrice Le Graal.

Pour déterminer l'efficacité de ce nouveau marquage au sol, des caméras vont être mises en pace pour évaluer le comportement des automobilistes et analyser leur vitesse et leur trajectoire. De quoi imaginer une extension plus large dans le département ? "Alors dans le département, comme on a beaucoup de lignes droites, c'est difficile. Mais c'est une expérimentation qui va durer trois ans , on va voir comment vieillit la peinture . Mais si elle est retenue et si elle peut se mettre en œuvre sur d'autres routes départementales, sinueuses, peut être que l'on étudiera la possibilité".

Le coût d'une telle peinture n'a pas été communiqué. Actuellement, le département gère en tout quelques 2 600 km de routes. Chaque année dans les Landes, 1,5 million d’euros sont consacrés au marquage au sol.