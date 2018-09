Mont-de-Marsan, France

La ligne TER Bordeaux / Mont-de-Marsan se porte bien. La fréquentation est en hausse : on est passé de 1500 voyageurs par jour en 2016, à 1800 l'an dernier. 4 voyageurs sur 10 utilisent cette ligne pour des déplacement domicile-travail ou domicile-études. Le taux de régularité s'est aussi amélioré : 92% des trains sont arrivés à l'heure. C'est 2 points de plus que l'année précédente, et c'est surtout supérieur à l'objectif que la Région a fixé à la SNCF. Ce qui fait d'ailleurs de cette ligne l'une des plus ponctuelles de Nouvelle-Aquitaine ! En revanche le nombre de trains supprimés n'est pas satisfaisant : près de 2 trains sur 100 n'ont pas circulé, à cause d'accidents, ou de pannes mécaniques par exemple. Inacceptable selon la Région.

La principale marge d'amélioration serait de fluidifier la sortie de Bordeaux : seulement 6 trains sur 10 sortent de la capitale girondine à l'heure (même si souvent ils rattrapent ensuite leur retard), à cause de ce qu'on appelle le bouchon ferroviaire. Sorte de goulet d'étranglement à la sortie de la ville. Cet engorgement empêche aussi de rajouter des trains supplémentaires sur la ligne 40, à des moments de la journée où il y a pourtant encore des creux.

Nouveaux horaires

Le but de ce comité de ligne était aussi de présenter les nouveaux horaires, qui entreront en vigueur à partir du 9 décembre. Il n'y a pas de gros chambardements, mais quand même quelques aménagements : lors du comité de ligne de l'année dernière, et via une consultation sur internet, les usagers étaient invités à s'exprimer sur leur besoins. Et un certain nombre de demandes récurrentes ont pu être exaucées.

Dans le sens Bordeaux / Mont-de-Marsan, l'une des principales demandes concernait le train de 15h18. "très souvent vide" selon certains usagers " il part beaucoup trop tôt" en affirmaient d'autres... Et bien il a été décalé et partira dorénavant de Bordeaux une heure plus tard, à 16h18. Ensuite, la première arrivée à Mont-de-Marsan, à 8h02, était jugée trop tardive. Notamment pour rejoindre les lycées montois depuis Ychoux ou Labouheyre par exemple : impossible d'être à l'heure en cours en arrivant à 8h02 à la gare. Dorénavant ce premier train du matin arrivera à 7h21.

Dans le sens Mont-de-Marsan / Bordeaux, là aussi, deux changements réclamés par les usagers : le premier concerne le train qui partait de la gare montoise à 17h15. Il était pointé du doigt, car trop tôt. "La gare étant excentrée, impossible d'attraper ce TER en sortant du boulot à 17h", pouvait-on par exemple lire sur le site internet de la concertation. Critique entendue, puisqu'il partira dorénavant une heure plus tard, à 18h15. Enfin, dernière modification, qui concerne la première arrivée du matin à Bordeaux, en correspondance avec le TGV pour Paris : en arrivant à la gare Saint-Jean à 6h54, il était difficile, voire impossible certains matins, d'attraper le TGV de 7h04. Même en traversant toute la gare de Bordeaux en courant ! Dorénavant, les voyageurs auront un peu plus de temps pour leur correspondance : puisque ce premier train arrivera à 6h42.