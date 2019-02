Landes : encore un nouveau groupe Facebook pour signaler les contrôles routiers

Landes, France

A-t-on le droit de signaler tous les contrôles routiers des forces de l'ordre sur Facebook ? Dans les Landes, une page Facebook regroupe plus de 43 000 abonnées : "Les Routes Landaises". Certains membres de ce groupe ont décidé de le quitter, de faire sécession, pour créer une nouvelle page. Pourquoi ? Parce qu'ils dénoncent une censure sur ce groupe Facebook principal.

Dans le département, comme partout en France, les internautes se sont organisés pour créer des groupes Facebook afin de signaler, d'une part les difficultés que l'on peut rencontrer sur la route : bouchons, route fermée, obstacles. Mais aussi pour signaler les contrôles routiers des forces de l'ordre. Sauf que sur le groupe principal, "les Routes Landaises" et ses 43 000 abonnés, les administrateurs ont rédigé des règles et suppriment les commentaires qui ne les respectent pas. Par exemple, les signalements des contrôles d'alcoolémie, de stupéfiant et de douane sont interdit. Une interdiction qui déplaît à certains et c'est pour cela que l'on trouve trois autres groupes Facebook sur le département.

Le créateur du dernier groupe Facebook tente de recruter des membres. Créé il y a une dizaine de jour, déjà plus de 400 personnes s'y sont inscrites. - Capture d'écran

Mathieu Boutier, créateur du groupe Facebook dissident "Routes des Landes" dénonce la censure. Copier

Que dit la loi sur le signalement des forces de l'ordre sur Facebook ?

La loi interdit-elle certains signalements des forces de l'ordre sur Facebook ? La réponse est simple : non. Rien dans la législation, aucun texte, interdit de signaler sur les réseaux sociaux les radars, fixes ou mobiles, les contrôles d'alcoolémie, de douane, etc.

En 2014 pourtant, la justice s'était saisie de ce problème. Un procureur de la République avait tenté de faire condamner un groupe Facebook de l'Aveyron qui signalait les contrôles de vitesse. Les administrateurs avaient été condamnés en première instance, puis relaxés en appel et l'affaire était remontée jusqu'à la cour de cassation. Cette dernière, dans son arrêt, a expliqué que c'était légal. Cela fait aujourd’hui jurisprudence. A l'époque, pour condamner en première instance ce groupe Facebook, le juge s'était appuyé sur l'article R413-15 du code de la route.

Capture d'écran legifrance.gouv.fr - DR

Mais la cour de cassation a décidé que les réseaux sociaux ne pouvaient pas être considérés comme un tel dispositif. Donc sur Facebook, il n'y a pas d'interdit, c'est "un vide juridique", explique maître Anthony Bem, avocat parisien spécialiste de la question. Et, pour l'instant, aucun projet de loi n'a prévu de combler ce vide juridique. Attention, il est en revanche interdit par le code de la route d'utiliser son téléphone au volant. De même que les publications sur Facebook sont soumises aux lois sur la liberté de la presse qui encadrent les injures publiques et la diffamation.

Pourquoi le groupe Facebook "les routes Landaises" interdit ces signalements ?

Parce qu'il y a d'un côté la loi mais il existe aussi l'éthique et la morale. C'est pour des raisons éthiques que ce groupe de plus de 43 000 abonnés s'est doté d'un règlement. Les administrateurs expliquent ne pas avoir de problèmes éthiques en ce qui concerne le signalement des contrôles de vitesse. Mais qu'en revanche ils ne souhaitent pas permettre "à des criminels" d'éviter les douanes ou les contrôles d'alcoolémie.

Mickaël Senmartin, administrateur du groupe Facebook "Les Routes Landaises" sur le réglement. Copier