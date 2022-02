LGV Sud-Ouest : finalement, le Grand Dax va revoter le financement

Le 14 décembre dernier, le Grand Dax votait non au financement de la futur Ligne Grande Vitesse entre Toulouse et Bordeaux et Bordeaux et Dax. Ce mercredi, rebondissement. Un communiqué de l'agglomération explique que le président a changé d'avis et sollicite un nouveau vote sur la cette question.