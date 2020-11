Landes : l'autoroute A63 laboratoire de la future voiture autonome

Une expérimentation est lancée, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, sur la partie de l’autoroute A63 entre Saugnac-et-Muret et Labouheyre dans les Landes. Il s'agit de préparer les technologies pour les voitures autonomes.

Atlandes et ses partenaires vont expérimenter des équipements informatiques pour permettre, à terme, à la voitures de recevoir des informations sur les conditions de circulation en temps réel. Car une voiture ne peut pas tout faire toute seule, il faut que la route lui parle. "Quand on arrive sur une bretelle d'insertion sur l'autoroute par exemple, la voiture toute seule ne peut pas percevoir ce qu'il se passe en aval ou en amont. Les franchissement de péage, les chantiers aussi par exemple. Donc pour tout cela, il faut que l'infrastructure elle même soit capable de communiquer un peu avec le véhicule", explique Olivier Quoy, directeur d’Atlandes. Pour cela, des capteurs sous forme de balises, de caméras ou de radars vont être installés pour être étudiés.

Mais cela veut-il dire que l'on va bientôt croiser des voitures avec le conducteur qui lit le journal sur l'A63 ? "Dans les mois à venir, non", répond Olivier Quoy, "dans les années à venir peut-être. Dans combien de temps ? Cela va dépendre des expérimentations".

C’est pour quand la voiture autonome pour les particuliers ?

On n'est pas encore près de voir une voiture conduire toute seule sur l'autoroute. D'abord parce que la technologie n’est pas prête, c'est en ce sens que sont encore réalisées des expérimentations comme sur l'A63. Mais si on expérimente, c'est que l'idée continue de faire son chemin. Le code de la route n'est pas prêt non plus et selon les sondages, le public est encore très réticent à l'idée de laisser le volant à un ordinateur.

D’ailleurs, depuis le temps que la voiture autonome est évoquée, c’est seulement au début de ce mois de novembre que le premier constructeur automobile au monde a annoncé qu’il allait lancer la fabrication d'une voiture à peu près autonome (niveau 3 sur 5) en nombre. Honda l'a annoncé pour mars 2021 car les autorités japonaises ont autorisé les voitures autonomes, dans des conditions strictes et particulières, à débrancher le conducteur. Par exemple sur autoroute et uniquement dans les bouchons.

Des voitures de plus en plus connectées

Comme au Japon, Olivier Quoy d'Atlandes estime que c'est sans doute l’autoroute qui va permettre aux véhicules autonomes de se faire une place sur le marché et sur la route. Parce que c'est le lieu où la conduite y est le plus simple.

Alors si dans un futur proche proche, on ne va pas croiser des voitures sans conducteur sur l'autoroute entre Saugnac-et-Muret et Labouheyre, on pourra sans doute dans un premier temps, croiser des voitures de plus en plus connectées. Car la voiture autonome ce sera d'abord une voiture qui aide de plus en plus à la conduite et à la sécurité pour le directeur d'Atlandes. Rappelons que depuis peu, la troisième cause de mortalité sur autoroute, c'est l'inattention.