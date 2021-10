Landes : l'agglo du Grand Dax demande des engagements avant de mettre la main à la poche pour financer la LGV

Dans le plan de financement prévu pour la construction de cette Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et Bordeaux et Dax, le Grand Dax est censé contribuer à hauteur de 32,5 millions d'euros. Les communes de l'agglomération veulent obtenir certaines assurances avant de s'engager.

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax ne veut pas faire de chèque en blanc sur la LGV ! Dans le plan de financement prévu pour la construction de cette Ligne à Grande Vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et Bordeaux et Dax, l'agglo est censée contribuer à hauteur de 32,5 millions d'euros. Un montant conséquent. Sur les 20 maires de l'agglomération, 3 sont hostiles à cette participation, 17 accepteraient de mettre la main à la poche, mais sous conditions. Ils demandent pour cela certains engagements clairs.

Quatre conditions

Julien Dubois, le président du Grand Dax, vient d'écrire au préfet de la Région Occitanie, coordonnateur du Grand Projet Sud Ouest (GPSO) de Ligne à Grande Vitesse, pour lui exposer ces pré-requis. Quatre points (voir lettre ci-dessous) sur lesquels les élus veulent obtenir des assurances. Et notamment, le principal : ils veulent être assurés que les études et les travaux sur les portions Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax auront lieu en même temps.