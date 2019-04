Landes : la route nationale entre Lapeyrade et Losse coupée plusieurs mois

Par Valérie Mosnier, France Bleu Gascogne

Dans le nord-est des Landes, une portion de la RN524 sera coupée à partir de ce lundi et jusqu'au 31 juillet, entre Lapeyrade et Losse. Il s'agit de reconstruite la structure de la chaussée. des déviations seront mises en place pour les voitures et les camions.