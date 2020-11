Landes : la SNCF supprime un TER entre Mont-de-Marsan et Bordeaux à cause du givre

Les usagers du Train Express Régional de 5h51 en gare de Mont-de-Marsan direction Bordeaux ont eu une mauvaise surprise ce lundi matin. La SNCF a décidé de supprimer ce train à cause du givre et a indiqué aux clients que le prochain départ vers la capitale régionale aurait lieu à 7h34. Les températures étaient négatives dans les Landes en fin de nuit.

Ce n'est pas la première fois que la SNCF supprime des trains à cause du givre sur l'infrastructure ferroviaire. C'est la conséquence du manque d'investissement pour la maintenance du réseau selon la CGT. Les câbles d'alimentation électrique, les caténaires, ne sont pas assez entretenus, ils deviennent donc sensibles aux basses températures comme aux fortes chaleurs explique Jérôme Travaillot, l'un des responsables régionaux de la CGT à la SNCF.

De l'électricité passe dans les câbles explique Jérôme Travaillot et donc quand ils sont usés et qu'il y a du froid, cela créé énormément de résistance. Les câbles chauffent et quand ils sont vieillissants, qu'ils se sont détendus, il cassent" détaille le syndicaliste. "Pour ne pas abîmer encore plus la caténaire, la direction de la SNCF ne fait pas circuler les trains" selon Jérôme Travaillot "et cela a un impact énorme sur les usagers".

Jérôme Travaillot, l'un des responsables régional de la CGT à la SNCF en nouvelle Aquitaine, explique pourquoi la SNCF supprime des trains quand il y a du givre Copier

Selon la CGT, il manque plus d'1,2 milliards d'euros pour maintenir le réseau ferroviaire en état en région Nouvelle Aquitaine. Il faudrait recruter 250 cheminots, donc augmenter de 10% les effectifs actuels, pour faire rouler les trains de façon optimale pour le syndicat.

Les cheminots savent faire rouler des trains quand les températures sont très basses en faisant passer des trains spéciaux qui viennent racler les caténaires et en faisant chauffer les aiguilles explique Jérôme Travaillot. "Mais pour cela, il faut du personnel" poursuit le représentant de la CGT cheminots.

Nous avons cherché à joindre la SNCF n'a pas encore répondu à nos questions.