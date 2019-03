Landes : le Grand Dax va tester les bus gratuits le weekend et les jours fériés

Les bus du Grand Dax, du réseau Couralin, gratuits le weekend et les jours fériés. C'est un test que va mener l'agglomération à partir du premier avril prochain et ce jusqu'en janvier 2020.

Dax, France

Ce test de neuf mois de la gratuité des bus le weekend et les jours fériés, cela concerne les six lignes de bus du samedi, plus le bus à la demande pour les villages. Le dimanche, il n'y a qu'une seule ligne, et que durant la période thermale de mars à novembre. ce sera aussi gratuit les jours fériés. L'initiative a été votée lors du dernier conseil communautaire du grand Dax.

Le but : tenter de convertir plus de monde aux transports en commun et ainsi réduire la place de la voiture en ville. En 2018, environ 150 000 personnes ont pris le bus sur le Grand Dax le samedi, 3000 le dimanche. "Il faut toujours renforcer le service public, explique André Duvignau, vice-président de Grand Dax en charge des transports. Aujourd’hui, il existe mais il n'est pas gratuit. Donc c'est un frein pour un certain nombre de personne, même si les tarifs sont tout à fait abordables."

Pourquoi pas tous les jours ?

Le Grand Dax a calculé que la gratuité le weekend et les jours fériés, c'était environ 30 000 euros de manque à gagner pour la collectivité. Sachant que les usagers paient aujourd'hui, selon l'agglomération, seulement 8% du tarif réel du ticket de transport. Si le Grand Dax voulait généraliser la gratuité de ses bus, ce serait 400 000 euros de manque a gagner.

"Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de supporter ce coût, répond André Duvignau. Si ce n'est en augmentant la fiscalité pour l'ensemble des citoyens du territoire, ce qui n'est pas concevable". Le vice-président de l'agglomération ajoute que la collectivité a, de plus, besoin de cette ressource pour continuer à développer les dessertes.

Mais devant les arrêts de bus, la gratuité le weekend, c'est déjà une bonne nouvelle pour les usagers. "C'est super, cela va dépanner", commence un jeune homme avant de poursuivre, "quand c'est payant, c'est vrai que bon ... C'est pas bien cher un euros mais bon quand même, il faut les sortir". "C'est des économies", renchérie une dame à côté.

Les chauffeurs de bus mitigés ...

Les seuls qui paraissent partagés à l'annonce de ce test de la gratuité, ce sont les quelques chauffeurs de bus que nous avons rencontré. Hors micro, un premier souffle : "ça va augmenter les incivilités". Ce que confirme une de ses collègues. Un autre explique : "on est peut-être un peu craintif mais quand c'est gratuit, les gens se permettent des choses." Les chauffeurs racontent que les incivilités sont plus nombreuses sur les navettes déjà gratuites, les Vitenville. C'est faux répond le Grand Dax, les statistiques ne le prouvent pas.