Landes : les perturbations ce jeudi dans les transports

Le mouvement de grève continue dans les transports des Landes. Les agents de Trans-Landes et de la RDTL débrayent chaque jour 55 minutes au moment de la prise de poste et le midi.

La grève, à l'initiative du syndicat CFDT, court jusqu'au 30 juin. Des salariés, principalement des chauffeurs, cessent le travail pendant environ une heure chaque matin, pour réclamer des hausses de salaire, et surtout dénoncer le climat social, comme des pressions sur les salariés, l'absence de dialogue avec la direction, et des conditions de travail qui ne sont pas satisfaisantes au sein des deux entreprises, Trans-Landes et la RDTL.

Les perturbations ce jeudi

La circulation sera perturbée sur les réseaux Vitenville et Couralin de 6H30 à 8H30 et de 12H à 14H. Sur la ligne 1 du réseau Yégo, les départs de 6H05 et 12H16 depuis Saint-Vincent-de-Tyrosse ne seront pas assurés, le bus de 6H35 au départ de Hossegor est également supprimé.