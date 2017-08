Landes : les radars ont flashé deux fois plus en 2016 qu'en 2015 !

Les radars automatiques ont été particulièrement actifs en 2016 dans les Landes : avec plus de 200.000 photos, ils ont flashé deux fois plus qu'en 2015 ! La palme revient à celui de Biscarosse, suivi de celui de Lubbon.

En rouge et noir, la France se la joue Jeanne Mas pour ce gros chassé croisé ce week-end sur les routes, c'est rouge dans le sens des départs partout en France, sauf en Rhône-Alpes où les principaux axes routiers seront saturés, la journée sera noire selon Bison Futé !

La prudence s'impose, d'autant que l'Etat veille : des patrouilles de police seront postées sur les routes pour surveiller les comportements, et les radars automatiques, eux, ne prennent pas de congés au mois d'août. Ils sont même particulièrement efficaces ces temps ci, le ministère de l'intérieur vient de rendre publics les chiffres 2016. Le nombre de flashes augmente de 26% par rapport à 2015, avec plus de 25 millions de photos pour 16 millions de contraventions.

Dans les Landes, le chiffre explose carrément, puisqu'il double ! On a relevé 213.490 flashes en 2016, contre 115.555 en 2015. La palme, dans le département, revient à celui de Biscarosse, qui s'est déclenché plus de 20.000 fois l'an passé - contre à peine 7.000 en 2015, soit une augmentation de 200% ! Très en forme aussi, celui de Lubbon, sur la route entre Saint-Justin et Casteljaloux : 11.300 flashes, c'est six fois plus qu'en 2015.

Plus de 90% des excès de vitesse sont inférieurs à 20km/h

A l'inverse, les radars situés le long de l'autoroute A63 ont été plutôt calmes l'an passé - les conducteurs ont levé le pied notamment à cause des nombreux travaux qui ont eu lieu en 2016. Le boîtier de Saint-Geours-de-Maremne par exemple, qui détenait le record en 2015 avec 22.143 déclenchements, a flashé quatre fois moins en 2016 (5.486). Même chose pour celui de Saint-Vincent-de-Tyrosse, avec 10.212 flashes en 2015 contre 2.714 en 2016 ; ceux de Solférino et de Saugnac-et-Muret connaissent eux une division par trois du nombre de leurs déclenchements.

Malgré ces fortes variations, la plupart des excès relevés sont assez mineurs : sur les 213.490 recensés l'an dernier par les radars automatiques, plus de 90% d'entre eux (199.690) sont inférieurs à 20km/h (ce qui correspond tout de même à un retrait d'un point sur le permis de conduire, assorti d'une amende de 68€ hors agglomération, de 135€ dans les zones limitées à 50km/h. Environ 13.500 infractions étaient comprises entre 20 et 50 km/h, et 300 étaient supérieurs à 50 km/h. Tous ces chiffres augmentent dans les mêmes proportions par rapport à 2015, ils sont tous multipliés par deux.

Les 10 radars qui ont le plus flashé en 2016 dans les Landes :