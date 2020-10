Suite aux précipitations importantes ces derniers jours, plusieurs routes départementales sont toujours coupées à la circulation ce mardi dans les Landes. Six routes sont fermées ce mardi matin, selon le Conseil Départemental.

Landes : les routes inondées et fermées ce mardi

Suite aux précipitations importantes ces derniers jours, plusieurs routes départementales sont toujours coupées à la circulation ce mardi dans les Landes. Six routes sont fermées ce mardi matin, selon le Conseil Départemental et six autres sont sous surveillance.

Routes départementales fermées à la circulation

RD 396 Pujo-le-Plan

RD 350E Eyres-Moncube/Ste-Colombe PR 0+100 à PR 0+700

RD 405 entre Gamarde et Cassen

RD 339 entre Poyanne et Nousse

RD 368 entre Goos et Préchacq (nouvel axe impacté)

RD 126 à St Martin de Seignanx (eau à mi chaussée)

RD 340 à Lit-et-Mixe

RD 10 Escource/Labouheyre (nouvel axe impacté)

Routes départementales sous surveillance