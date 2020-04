Landes : les travaux d'élargissement de l'A63 enfin terminés

Après plus de deux ans de travaux titanesques, le chantier de l'A63 entre Saint-Geours-de-Maremne et Ondres est terminé. Les nouvelles voies de circulation ont été mises en service ce mercredi 15 avril.

Rouler à seulement 90 km/h sur des voies réduites sur l'A63, c'est terminé ! Les travaux d'élargissement des voies de l'autoroute entre Saint-Geours-de-Maremne et Ondres sont terminés. Depuis ce mercredi 15 avril, les automobilistes peuvent circuler à 130 km/h sur deux fois trois voies.

Un chantier titanesque

Les travaux ont été réalisés sur 27 kilomètres de chaussée. Un chantier titanesque : 2,5 millions de mètres cube de terre ont dû être déplacés, et dix ponts qui enjambaient l'autoroute détruits et reconstruits. Il faut aussi compter l'installation de 20 kilomètres de protection acoustique, et un bassin de traitement des eaux tous les kilomètres. Enfin, la gare de péage de Capbreton a été agrandie.

240 entreprises basco-landaises se sont impliquées dans ces travaux, qui ont nécessité le travail de 500 personnes en moyenne par jour, pour 3 millions d'heures de travail cumulé. Et le tout pour un budget de 315 millions d'euros.

Près de deux ans et demi de travaux

Le chantier avait été lancé en grande pompe le 27 octobre 2017, soit il y a un peu moins de deux ans et demi. Il fait partie d'un plan plus global d'élargissement des voies de l'autoroute A63 entre Bordeaux et l'Espagne, mené par Vinci. La partie basque a été réalisée entre 2009 et 2018. Des élargissements prévus pour fluidifier le trafic face à l'augmentation du nombre de camions et pour gérer l'afflux touristique.

Le chantier est enfin terminé et les automobilistes vont de nouveau pouvoir rouler jusqu'à 130 km/h sur les nouvelles voies. De quoi satisfaire les usagers, pour qui la limitation à 90 km/h rendait les trajets plus longs et plus compliqués. Après calcul, on remarque que pour une personne qui emprunte cette portion tous les jours pour aller au travail par exemple, en un peu moins de deux ans et demi de chantier, elle aura perdu plus de 48h sur l'autoroute, soit deux jours.

Malgré ça, Vinci autoroute n'a jamais baissé ses tarifs : ils ont même augmenté en février 2019. Le concessionnaire avait rappelé que les péages payaient justement les travaux.