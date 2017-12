Landes : Pas de neige mais du givre sur les caténaires qui perturbe la circulation des trains

C'est le premier week-end de décembre et la France est touchée par une vague de froid. Dans les Landes, il n'a pas neigé ce samedi, mais les températures négatives de la nuit et le givre ont perturbé la circulation ferroviaire entre Dax et Hendaye.

Les passagers qui devaient effectuer un trajet en train entre Dax et Hendaye ont eu une mauvaise surprise ce samedi matin : à cause du froid, la circulation des trains a été perturbée : certains trains ont été supprimés, d'autres retardés.

A l'origine du problème : le givre qui s'est formé dans la nuit sur les caténaires, ce qui a bloqué un train de fret à Dax. Le convoi resté coincé à Dax a donc perturbé la circulation : selon la SNCF, quatre trains (trois TER, un TGV) qui devaient circuler entre Bordeaux et Hendaye ont été supprimés. Plusieurs autres rames ont accusé du retard.

Compte tenu des températures basses de la matinée et en raison de givre sur les câbles d’alimentation électriques situés au-dessus des voies, le trafic est perturbé entre Hendaye et Dax. Pour suivre votre train en temps réel : https://t.co/e2VaaS9lmT . A votre service. — SNCF (@SNCF) December 2, 2017

Le trafic devrait revenir à la normale ce samedi matin.

Le même phénomène a empêché certains trains de circuler dans le Massif Central. D'autres départements sont touchés par d''importantes chutes de neige, notamment la Creuse, le Var et les Bouches-du-Rhône.