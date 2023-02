Landes : un camion percute un poteau SNCF à Ychoux, le trafic TER entre Bordeaux et Mont-de-Marsan perturbé

Un accident à Ychoux (Landes) a perturbé la circulation des TER entre Bordeaux et Mont-de-Marsan ce mercredi 15 févier 2023. (photo d'illustration)

La ligne de TER entre Bordeaux et Mont-de-Marsan a été fortement perturbée ce mercredi 15 février. En cause, un camion qui percuté du matériel de la SNCF au nord des Landes. Les travaux auront lieu la nuit prochaine et le retour à la normale est prévu pour jeudi 16 février au matin.

Un poteau de caténaire endommagé

L'accident s'est produit à Ychoux dans le nord des Landes. Un camion a percuté et endommagé un poteau de caténaire. Le trafic a été fortement impacté. Selon la SNCF 5TER ont été supprimés, 2 l'ont été partiellement avec un terminus avant Mont-de-Marsan ou avant Bordeaux**. Les autres trains ont eu un retard estimé de 5 à 20 minutes** indique la SNCF.

Des travaux dans la nuit du 15 au 16 février 2023

L'entreprise ferroviaire a mené une expertise dans la journée pour évaluer les dégâts et la durée des réparations. Ce mercredi 15 janvier au soir elle se veut rassurante. Le poteau a été, certes, déséquilibré par la collision mais il n'est pas gravement abîmé. Des travaux vont être entrepris dans la nuit pour le redresser et le re-stabiliser. Selon la SNCF le trafic pourra reprendre normalement dès 6 heures ce jeudi 16 février.

Attention : en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites, seul 1 TER sur 2 circulera en région ce jeudi 16 février 2023 selon les prévisions de la SNCF.