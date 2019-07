Landes : un train déclenche cinq feux de forêt entre Ychoux et Solferino

Un train a déclenché cinq feux de forêt entre Ychoux et Solferino. Les pompiers sont sur place pour éteindre les incendies. La circulation des trains est totalement interrompue sur cette voie. Trois trains dont un TGV contenant 900 passagers sont bloqués actuellement en gare de Labouheyre.

Une dizaine de camions de pompiers tentent d'éteindre les cinq incendies entre Ychoux et Solferino

Département Landes, France

Un train a déclenché cinq feux de forêt entre Ychoux et Solferino, le long de la voie ferrée. Une dizaine de camions de pompiers tentent d'éteindre ces incendies et les "conditions sont favorables" d'après les pompiers. On ne sait pas encore de quelle façon le train a provoqué ces incendies.

Une circulation des trains totalement interrompue

A cause des incendies, la circulation des trains est totalement interrompue sur cette voie. Trois trains dont un TGV contenant 900 passagers sont bloqués actuellement en gare de Labouheyre selon les pompiers.

La SNCF distribue des bouteilles d'eaux pour aider les passagers bloqués, qui ne savent toujours pas à quelle heure, ils vont repartir.