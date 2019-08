Landes : un vacancier perd sa remorque sur l'autoroute et roule 90 km sans s'en rendre compte

Roquefort, France

Plus de peur que de mal ! Un automobiliste a perdu sa remorque sur l'A65 lundi, au niveau de la sortie de Roquefort, en fin de matinée. Alors qu'il rentre chez lui en Charente-Maritime, sa remorque se décroche de sa camionnette. L'homme ne remarque rien, il continue d'avancer.

Derrière lui, la remorque chargée de trois motos roule de quelques mètres sur l'autoroute et s'arrête net en plein milieu, perturbant la circulation. Des automobilistes, étonnés, appellent tout de suite la gendarmerie. Aucun blessé, heureusement. Rapidement, une dépanneuse prend en charge la remorque.

Plus de 90 kilomètres d'autoroutes sans s'en apercevoir

Le vacancier pendant ce temps-là a continué sa route. Les gendarmes le retrouvent sur les pages jaunes grâce au numéro de sa plaque d'immatriculation. Par chance, ils trouvent son numéro de portable et le préviennent. L'homme, entre temps, avait quitté l'A65 pour l'A62. Il avait roulé plus de 90 kilomètres. Très surpris, l'automobiliste a fait demi-tour au plus vite pour récupérer sa remorque et ses trois motos toujours accrochées dessus.

Si dans ce cas-là personne n'a été blessé, ce genre d'incident peut parfois être très dangereux, rappellent les gendarmes. Ils appellent à la plus grande vigilance. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de votre remorque et surtout si elle est bien accrochée.