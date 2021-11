Landes : une chute d'arbre sur la voie ferrée à Labenne perturbe le trafic des trains

A cause de la météo, un arbre est tombé sur les caténaires de la voie ferrée au niveau de Labenne, entre Capbreton et Tarnos, ce samedi en milieu d'après-midi. Des bûcherons sont sur place, ce qui peut entrainer des retards sur les trains de la ligne Bordeaux-Bayonne mais aucun train n'est supprimé.

Le trafic des trains entre Bordeaux et Bayonne est légèrement perturbé ce samedi, depuis le milieu de l'après-midi, à cause de la chute d'un arbre sur la voie ferrée au niveau de Labenne, entre Capbreton et Tarnos, dans les Landes. L'arbre est tombé sur les caténaires à cause de la météo.

Des bûcherons ont été appelés sur place, ce qui pourrait entrainer des retards sur les trains. Mais aucun train n'est supprimé pour le moment, assure la SNCF.

Les Landes ont été placés en vigilance jaune par Météo France pour vents violents, orages et vagues-submersion sur la côte.