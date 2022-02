Landes : un train percute une voiture, l'automobiliste n'est que légèrement blessé

Une voiture et un train se sont percutés, vendredi 4 février, à un passage à niveau à Saint-Paul-lès-Dax. Le conducteur de la voiture n'est que légèrement blessé. Le trafic SNCF a été interrompu entre Bayonne et Dax le temps de l'intervention des secours.

"Lorsqu'on a été appelés, on s'attendait au pire", confie l'un des pompiers en service ce vendredi soir. Vers 20h, une voiture et un TER se sont percutés à un passage à niveau, route des Minières, à Saint-Paul-lès-Dax.

"Un miracle"

Un accident impressionnant. Mais plus de peur que de mal : le conducteur de la voiture, un homme de 58 ans, n'est que très légèrement blessé, et aucun blessé n'est à déplorer parmi les 74 passagers du train. "On peut dire que c'est un miracle", ajoute le pompier.

La circulation des trains a donc été interrompue entre Bayonne et Dax, le temps de l'intervention des secours et de dégager les voies. Les passagers ont été pris en charge par la SNCF à la gare de Dax, afin de poursuivre leur trajet dans un autre train.

On ignore pour l'instant les circonstances de cet accident qui aurait pu être dramatique.