Landes : un guichet SNCF mobile s'installe dans les communes privées de gare

Castets, France

Un guichet SNCF à Castets ! Mais il ne s'agit pas d'un guichet de gare classique... mais un guichet mobile. En effet, il n'y a pas de gare à Castets, et le premier guichet "physique" est à Dax, à une demi-heure de route. Tous les jeudis pendant plusieurs semaines, la gare mobile de la SNCF s'est donc installée au marché de la ville.

A l'intérieur, il y a un guichet tout équipé. © Radio France - Fanette Hourt

De l'extérieur, cela ressemble juste à un camion de marché. Mais à l'intérieur, il y a un véritable guichet tout équipé. "J'étais incroyablement surpris, parce que je ne m'attendais pas à ça", décrit le maire de Castets, Philippe Mouhel. "C'est un vrai petit guichet, c'est-à-dire que vous avez l'agent, derrière ses vitres, il peut vous délivrer les titres." Et grâce à cela, "le guichet de Dax, on l'a à Castets, on n'a pas moins bien", assure le maire.

Un moyen pour la SNCF de trouver de nouveaux clients

D'ailleurs, c'est lui qui a demandé à la SNCF d'installer son guichet mobile dans sa commune, car c'est un moyen de sortir Castets de l'isolement. Il n'y a plus de gare depuis de nombreuses années et les bus du département ne passe plus non plus. Mais il s'agit d'un système "gagnant-gagnant", explique Philippe Mouhel. Cela permet aussi à la SNCF de trouver de nouveau clients.

En effet, Castets se trouve à proximité de l'autoroute A63. Le principal concurrent de la SNCF est donc la voiture, et surtout le covoiturage. "Evidemment que l'on essaie de trouver une nouvelle clientèle qui nous a échappé ou qui nous échappe", avoue ainsi Pierre Lesbats, responsable commercial de la SNCF dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

La gare mobile change régulièrement d'emplacement. © Radio France - Fanette Hourt

Il faut dire qu'à Castets, presque personne ne prend le train. Tout le monde a l'habitude de circuler en voiture. Ce matin-là, au marché, personne n'a d'ailleurs acheté de billets. Mais quelques conversations sont malgré tout engagées avec les passants. C'est d'ailleurs tout l'intérêt pour Geneviève, la guichetière, de faire de la "pédagogie". "C'est sympathique, on discute. il y a toujours une approche et c'est plus détendu, on prend plus le temps", explique-t-elle.

Cette gare mobile n'est pas appelée à venir à Castets tous les jeudis, même si le maire aimerait bien instaurer un rendez-vous régulier. Ce guichet itinérant était déjà passé par Dax, Messanges, Ondres, et Vielle-St-Girons. La commune de Linxe serait aussi intéressée pour l'accueillir à son tour.