Landes : une maison menace de s'effondrer à Audignon, une déviation mise en place

La circulation est coupée ce mercredi dans le sud des Landes, sur une partie de la RD21 entre Saint-Sever et Audignon. Une maison menace de s'effondrer. Une déviation est en place.

Audignon, France

A Audignon, un bâtiment menace de s'effondrer sur la route du Cap de Gascogne entre Audignon et Saint-Sever. Par mesure de sécurité, la route est coupée depuis ce mercredi à la circulation 3 kilomètres après la sortie de Saint-Sever et 1 kilomètre après la sortie du bourg d'Audignon et ça jusqu'à nouvel ordre.

Une déviation est en place par Horsarrieu. Elle emprunte la D21, la rue du Castallet (à Saint-Sever), la RD944, la RD933s, la RD350, la RD78 et la RD21.