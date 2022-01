Landes : vers un financement de la LGV par la communauté de communes MACS

Les élus du conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud seront appelés ce jeudi 3 février 2022 à se prononcer sur le financement de la LGV entre Toulouse et Bordeaux et Bordeaux et Dax. MACS pourrait mettre 10 millions d'euros sur 40 ans.

Personne ne leur avait rien demandé ou plutôt - car plusieurs collectivités s'étaient étonnées que le territoire ne soit pas mis à contribution - MACS ne faisait pas partie du plan de financement du GPSO, la Ligne Grande Vitesse entre Toulouse et Bordeaux et entre Bordeaux et Dax. D'ailleurs seules les communautés d'agglomération étaient sollicitées, pas les communautés de communes.

Mais après le refus de l'agglomération du Grand Dax de participer au financement, Pierre Froustey, le président socialiste de la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud a décidé de contacter Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Pierre Froustey explique que la possibilité que le projet ne se fasse pas en raison du refus du Grand Dax l'a fait réfléchir. Selon lui, ce projet est essentiel pour son territoire et de plus, il voudrait profiter de ce financement pour s'inviter à la future table des négociations quand il faudra établir le tracé manquant entre Dax et l'Espagne qui traversera le territoire de MACS.

Les explications de Pierre Froustey, le président de MACS. Copier

Ce jeudi 3 février, Alain Rousset fera le déplacement au siège de MACS pour rencontrer les élus de MACS avant que, le soir même, lors du conseil communautaire, les élus ne soient invités à voter sur le financement. Un montant de 10 millions d'euros sur 40 ans est évoqué.