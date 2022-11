Langoustes dans la pierre, verrière brisée, objets trouvés : cinq anecdotes autour de la gare de La Rochelle

Les Rochelais fêtent à partir de ce vendredi 18 novembre et pendant cinq jours les 100 ans de leur gare . Un anniversaire marqué par l'inauguration des nouveaux aménagements du bâtiment et notamment de l'impressionnante passerelle en acier qui enjambe les voies (elle mesure 350 mètres en comptant les rampes d'accès en pente douce de chaque côté). Le parvis de la gare a été repensé pour être partagé entre piétons, vélos et voitures. Une entrée côté sud de la gare a été créée, associée à un parking et à un accès depuis la rocade. France Bleu vous raconte ce vendredi cinq anecdotes autour de l'histoire de ce majestueux bâtiment remis au goût du jour.

ⓘ Publicité

Suivez la matinale spéciale de France Bleu en direct de la gare de La Rochelle ce vendredi de 6h à 9h

Coquillages et crustacés

La façade de la gare de La Rochelle. © Maxppp - Richard Villalon

La gare de La Rochelle est régulièrement citée parmi les plus belles de France. "C'est un très beau témoignage de l'architecture publique du début du 20e siècle" confiait l'historien Gérard Blier à France Bleu La Rochelle lors d'un concours organisé par la SNCF . Dans les années 1900, son architecte, Pierre Esquié, a conçu la gare pour faire écho aux Tours de La Rochelle. Au-delà de son emblématique campanile, sa tour-horloge qui culmine à 45 mètres de haut, si on prend le temps d'observer la façade , on peut y repérer des évocations de la faune marine : crabes, langoustes, coquilles Saint-Jacques, poissons, etc. Le campanile, les façades et toitures, le hall et ses mosaïques signées Auguste Binet, sont inscrits au titre des monuments historiques.

Soufflée par la tempête

A l'arrière-plan de cette photographie prise en 2005, les filets tendus sous la verrière depuis la tempête de 1999. © AFP - Derrick Ceyrac

Quand on se souvient de la tempête de 1999 à La Rochelle, on pense au port de plaisance et à ces images marquantes de bateaux enchevêtrés et de pontons détruits mais la gare de La Rochelle a aussi payé un lourd tribut à cette tempête. Cette nuit-là, la verrière de la gare a volé en éclats. Pendant plusieurs années, des filets étaient tendus dans la toiture pour éviter que des morceaux de la verrière ne s'écrasent sur les voies. Jusqu'à ce qu'en 2009, une nouvelle verrière soit installée.

Aux origines d'Alstom

Un train américain quittant la gare de La Rochelle en octobre 1918. - CC - Domaine public

Lancé en 1909, le chantier de la gare de La Rochelle-ville a été interrompu à cause de la Première Guerre mondiale et il ne sera achevé que le 19 novembre 1922. Cependant, le site a bel et bien été exploité pendant la guerre. En 1917, les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Anglais et des Français et La Rochelle leur a servi de base arrière. Dans la future gare en chantier, ils ont créé des unités de montage de wagons de chemin de fer utilisés pour transporter du matériel américain, depuis les ports de la côte atlantique jusqu’au front. Cette implantation a donné naissance, quelques années plus tard, à la création du site Alstom où sont notamment assemblées aujourd'hui les rames de TGV.

Avant cette gare au centre-ville, les voyageurs du chemin de fer en provenance de Poitiers et de Niort arrivaient près du port dans une gare construite sur pilotis en 1857. Cette dernière a été délaissée rapidement mais détruite seulement en 1980. Elle se trouvait sur sur le côté nord de l’actuel bassin des chalutiers (où se trouve aujourd'hui l'aquarium de La Rochelle).

Assurez-vous de ne rien oublier à bord

loading

Voyageurs ou pas, la gare de La Rochelle a vu passer près de deux millions de personnes durant l'année 2020 selon les informations mises à disposition par la SNCF. En fouillant les données sur les objets trouvés dans la gare, on apprend que plus de 7.000 objets trouvés ont été enregistrés par le service dédié à La Rochelle entre 2013 et novembre 2022. Environ un tiers d'entre eux ont été restitués à leurs propriétaires. Ce sont en grande majorité des manteaux, écharpes et autres vêtements, des bagages, des téléphones portables ou des lunettes mais on serait curieux de savoir quelles histoires se cachent derrière ces objets perdus.

Décor de cinéma

loading

Une dernière belle histoire autour de la gare et pas des moindres. Les acteurs mythiques Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider ont arpenté la gare de La Rochelle. En 1973, la gare a servi de décor au film "Le train" , adaptation d’un roman de Georges Simenon, réalisé par Pierre Granier-Deferre. Selon plusieurs magazines spécialisés dans les infos "people", Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, qui formaient un couple à l'écran, ont aussi connu une histoire d'amour passionnée lors de ce tournage.