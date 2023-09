LAPI, "la sulfateuse à PV" arrive à Perpignan

Et voilà LAPI qui arrive sur Perpignan, sur la pointe des pieds. Cette voiture équipée de deux caméras est capable d'enregistrer une plaque à la seconde. LAPI qui signifie Lecture Automatisée de Plaques d'Immatriculations a récolté du coup le doux surnom de "sulfateuse à PV". Elle va œuvrer dans certains secteurs (hors centre-ville selon les premières indications) de Perpignan dès le 1er octobre.

A la base, en 2005, ce système avait été créé et utilisé par les forces de l'ordre pour détecter instantanément les voitures volées ou impliquées dans des délits graves. C'est en 2018 que l'utilité de LAPI a pu être étendue à la vérification et à la verbalisation sur les stationnements.

La ville de Brive avait d'abord expérimenté ce système et a été rapidement suivie par d'autres communes de taille moyenne. En 2021, Bordeaux a adopté le système et le nombre d'amendes a doublé en un an, rapporte le journal Sud-Ouest . A Toulouse, c'est en 2022 que le véhicule a débarqué et a lancé multiples polémiques . Pau, Dijon, Angoulême et bien d'autres villes de France ont aussi adopté celle qu'on surnomme également "la voiture vampire".

"On organise la traque des automobilistes" selon l'opposition

Avant même son arrivée à Perpignan, la voiture LAPI fait débat. L'opposition n'a pas manqué d'exprimer plusieurs inquiétudes face à la majorité de Louis Aliot. "On va organiser la traque des automobilistes qui restent garés quelques minutes de plus sur leur emplacement de manière dématérialisée et de manière inhumaine", commente le conseiller municipal Bruno Nougayrède.

Chantal Bruzy, ancienne adjointe en charge de la sécurité sous Jean-Marc Pujol, s'est demandée si le maire de Perpignan Louis Aliot avait changé d'avis : "Vous étiez complètement opposé à cette voiture LAPI, lorsque vous étiez à ma place sur le banc de l'opposition. Nous avions un véhicule blanc qui circulait dans la ville et vous aviez dénoncé l'arrivée de la sulfateuse à PV. A l'époque, c'était un essai pour identifier les zones dans lesquelles il y avait le moins de bons payeurs pour orienter les patrouilles. J'avais dû me justifier, on m'accusait de vouloir implanter la sulfateuse à PV. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire confiance mais je vous invite à faire attention et à veiller au bon fonctionnement car dans les autres villes, ça se passe très mal."

"On ne va pas faire un contrôle par minute, on n'est pas là pour traquer"

L'élu en charge dr la mobilité, Frédéric Guillaumon détaillera les futures missions de la voiture LAPI sur France Bleu Roussillon, ce jeudi à 7h45. Dans un premier temps, il a en partie répondu aux inquiétudes de l'opposition : "Ca ne donne pas du tout de verbalisation automatique, il y a ensuite la vérification humaine. Le système donne l'information. Ce sera d'abord utilisé dans les zones éloignées de tarif jaune. Il n'est pas question de supprimer la main humaine qui passe déjà dans les rues, on veut utiliser cette voiture dans des zones où on ne passe que le matin et l'après-midi. On ne va pas faire un contrôle par minute. On n'est pas là pour traquer."