Lattes embouteillées aux heures de pointe, des riverains excédés

Cela fait 32 ans que Jean-Christophe Cougouluègne habite à Lattes, près de Montpellier. Ses fenêtres donnent directement sur l'avenue de l'Europe et depuis une quinzaine de jours, il se plaint de vivre un enfer. "Dans les deux sens, il y a de gros embouteillages, le matin et le soir et on est en période de vacances scolaires !" Il est terriblement gêné par le bruit et par la pollution de l'air.

Lattes, périphérique sud de Montpellier

Cette avenue a toujours été très empruntée mais depuis une modification récente du plan de circulation, qui a supprimé une voie dans chaque sens, la situation a sérieusement empiré. À tel point qu'un autre riverain trouve cela insupportable alors qu'une voisine, elle, se dit que finalement, c'est mieux pour la sécurité. "Sur une deux fois deux voies, les gens vont trop vite ! Ils vont à 70-80km/h des fois, c'est pas normal".

Chaque jour, 48.000 véhicules traversent la commune

Le maire de Lattes, qui reconnait que la "situation est catastrophique", a promis de corriger le tir dès la semaine prochaine en revenant partiellement à l'ancienne formule. Une deuxième voie sera de nouveau ouverte dans le sens qui permet de sortir de Lattes. Pour autant, Cyril Meunier estime que le problème est plus global. "Lattes est devenue le périphérique sud de Montpellier. En temps normal, on fait passer 48.000 véhicules par jour à travers Lattes dans les deux sens. On est aujourd'hui au bord de la rupture".

Construire un pont sur le Lez

La solution ? Construire un pont sur le Lez, au nord de la commune pour permettre de la contourner, au niveau de la Céreirède. Depuis que Michaël Delafosse est président de la Métropole de Montpellier, les études ont été relancées selon Cyril Meunier. Avec toutes les contraintes environnementales et hydrauliques, ce pont ne verra pas le jour avant cinq ans. "On a cinq ans à tenir pendant lesquels, je le rappelle, on prend 6.000 véhicules de plus par an. On va être complètement asphyxiés".