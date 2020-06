Laurent Hénart annonce la mise en place d'une bande cyclable sur le tracé du tramway à Nancy

C'est l'une des informations du débat France Bleu Sud Lorraine - l'Est Républicain entre Laurent Hénart et Mathieu Klein pour le second tour des élections municipales à Nancy : une expérimentation va être lancée sur le site du tramway pour créer une bande cyclable.