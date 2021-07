Laval : bientôt 150 trottinettes électriques en libre-service

C'est l'une des premières villes de cette taille à proposer ce service. Il y aura bientôt 150 trottinettes électriques en libre-service dans les rues de Laval. C’est la société Bird, déjà présente dans une quinzaine de villes comme Marseille, Bordeaux, Orange ou Châlons-en-Champagne qui a été retenue par la municipalité lavalloise. Des trottinettes utilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout se fera à partir d'une application sur téléphone portable.

Pour les utilisateurs, ce sera 1 euro le déblocage de l'engin puis 15 centimes la minute. Il y aura aussi un abonnement à environ 4 euros par mois pour des déblocages illimités (seul le temps d'utilisation sera facturé) et une formule à 40 euros par mois tout compris. De son côté, la ville de Laval recevra une redevance d'occupation du domaine public de 50 euros par an et par trottinette.

L'adjoint au maire de Laval en charge des mobilités urbaines, Geoffrey Begon rappelle "que la règle de base, c'est que les trottinettes doivent circuler sur les pistes ou voies cyclables et en leurs absence sur la chaussée. Mais en aucun cas, les trottinettes électriques ne doivent être utilisées sur les trottoirs. Il en va de la bonne entente entre tous les usagers de la rue".

La mise en service des trottinettes électriques en livre-service à Laval est prévu courant septembre.