Laval : circulation modifiée ce dimanche pour Laval déballe

Dimanche 12 septembre, Laval organise son grand vide-greniers et braderie des commerçants ce dimanche 12 septembre. La circulation et le stationnement dans la ville en est modifié.

La Ville de Laval (Mayenne) organise ce dimanche 12 septembre Laval déballe, un événement trois en un : un braderie, un vide-greniers et un marché des créateurs, de 8h30 à 17h30.

Plusieurs rues vont donc être réservées aux piétons, impactant la circulation et le stationnement.

Circulation interdite

De 6h30 à 19h30, la circulation est interdite à tout véhicule rue du Général-de-Gaulle, de la place du 11-Novembre à la rue de Rennes, ainsi que rue des Déportés, rue du Val-de-Mayenne et rue de la Paix. Seuls les riverains pourront circuler dans le double sens rue Haute-Chiffolière, rue de Bel-Air et allée G. Lascroux.

Côté rive gauche, les riverains pourront circuler rue du Lieutenant, de la rue de la Paix à la place du Lieutenant ; rue Jules-Ferry, de la rue Françoise Pyrard à la rue de la paix et rue Echelle Marteau, de la rue Mazagran à la rue de la Paix.

Modification du stationnement

De 6h30 à 19h, le stationnement est impossible sur les parkings cours Clémenceau et de la Médaille militaire, ainsi que rue de la Paix, rue Jules Ferry et rue du Lieutenant. Les bus laissent descendre les usager à la gare routière, rue de Verdun et sur le quai André Pinçon. Des déviations sont mises en place.