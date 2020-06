Laval : davantage de pistes cyclables dans la ville

La ville de Laval poursuit son programme d'extension des pistes cyclables. De nouveaux parcours, une meilleure signalétique, le but étant de permettre de mieux circuler à vélo, en sécurité. Pour cela, certaines rues devraient perdre une voie de circulation. Les travaux ont débuté.

La ville de Laval poursuit l'aménagement de ses parcours cyclables avec une nouvelle opération : l'extension de la zone 30 du centre-ville et une meilleure signalétique au sol et avec des panneaux, pour une bonne sécurité des cyclistes et des piétons. "La crise sanitaire n'aura pas eu que des effets négatifs", a déclaré le maire de Laval, François Zocchetto, lors de la présentation des nouveaux projets d'aménagement, "cela permet de mettre en oeuvre des projets comme celui d'une meilleure circulation douce". En effet, d'après l'édile, la période de crise a permis aux lavallois de découvrir des modes de transports alternatifs, notamment le vélo, très en vogue par ces beaux jours de printemps.

Aller d'est en ouest

L'aménagement démarre rue de Beauvais, en sens unique descendant (vers le centre-ville). Ce sera le premier cheminement qui permettra de venir au centre de Laval à vélo, depuis Saint-Berthevin. Dans la continuité, viendra l'aménagement de la rue Sainte-Anne, en sens montant, du centre-ville, vers l'extérieur, avec l'élargissement des trottoirs au niveau des écoles Allain et Michelet. La rue du Mans, sera en sens unique, de la rue Félix Grat à la rue de Paradis. Un autre axe se déploiera de la rue de Paris, passant par le boulevard Félix Grat, l'avenue Robert Buron, la rue Duboys Fresney et la rue Crossardière.

L'aménagement des ponts

La deuxième partie de ces aménagements concernera les ponts, avec, notamment, une meilleure signalétique, un marquage au sol et des panneaux. Pont Aristide Briant, une voie de circulation sera supprimée, de même que Cour de la Résistance. Dans le sens nord-sud, les aménagements des quais sont prévus dans un deuxième temps.

De nouveaux abris pour les vélos

La ville de Laval s'équipe de deux abris vélos sécurisés : l'un de 40 places, devant la gare SNCF, l'autre de 20 places à l'éco-quartier Ferrié. Dans un second temps, deux autres seront installés, à la gare, au centre ville et dans les trois gares du pays de Loiron.

Le coût des travaux est estimé entre 40 et 50 000 euros