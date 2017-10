Laval : deux nouveaux taxis pour tenter de lutter contre la pénurie

Après plusieurs plaintes de chefs d'entreprises, d'hommes politiques et de particuliers, le maire de Laval a décidé d'accorder deux nouvelles licences de taxis. Il y aura 20 taxis au lieu de 18 d'ici quelques semaines. En plus des 30 taxis qui circulent dans l'agglomération de Laval.

Trouver un taxi en gare de Laval, c'est parfois la galère ! Les taxis ne sont pas assez nombreux à la gare à certaines heures de pointes, surtout le matin vers 8h30 à l'arrivée du TGV de Paris. Plusieurs personnes, des hommes politiques, des chefs d'entreprises ou des particuliers, se sont plaints auprès de la mairie de Laval. Voici quelques exemples :

Arrivé par le train Rennes de 18h30, tête de Taxis désespérément vide! 3 appels, 3 répondeurs! C'est plus possible! pic.twitter.com/WaIsxCXKO7 — Tual Samuel (@Samueltual) August 14, 2017

Toujours la même histoire avec les taxis à Laval ! Moi qui suis hôtelier, bataille souvent ! — Réveille Benjamin (@benreveille) August 15, 2017

Réservez vos taxis messieurs. Les gens ne sont pas uniquement à votre disposition ! Vos mentalités sont très moyenâgeuse ! — Maître Renard (@RenardMaitre) August 14, 2017

Vingt licences de taxis au lieu de dix-huit

Deux nouvelles licences de chauffeurs de taxis vont donc être attribuées dans les prochaines semaines. D'ici la fin de l'année, il y aura 20 taxis à Laval, et non plus 18, auxquels il faut ajouter les 30 autres taxis qui circulent dans l'agglomération de Laval.

Et ça ne sera pas de trop pour José Ramos. Ce chef d'entreprise d'Arras est arrivé à Laval en train pour un rendez-vous d'affaire chez Lactalis. Mais en descendant du train, mauvaise surprise ! "Il n'y avait que deux taxis, et il y avait déjà deux personnes, un taxi pour chacun. Et il y avait encore trois autres personnes qui attendaient, et seulement après c'était mon tour. Je pars du principe que normalement quand on sort d'une gare, il y a tout un tas de taxis qui attendent les passagers. Mais ici j'ai été surpris".

Pas de taxi, un quart d'heure d'attente, finalement José Ramos est allé jusqu'à Lactalis à pied.

"Deux taxis supplémentaires, c'est raisonnable, il ne faut pas aller au delà" - Michel Gougeon.

"Deux taxis supplémentaires, ça me semble tout à fait raisonnable, parce que ça va permettre de servir un peu plus la clientèle, sans pour autant trop déstabiliser l'activité des 18 autres taxis", analyse Michel Gougeon, le président de la chambre syndicale des artisans taxis. "Parce qu'il y a quand même des heures creuses dans la journée, où effectivement l'activité n'est pas intense. Il faut y aller modérément, de façon à ne pas créer de déséquilibre trop conséquents pour nos collègues qui sont en activité, de façon à ne pas les mettre en difficulté voir en péril. Donc je pense que deux taxis supplémentaires, c'est raisonnable, il ne faut pas aller au delà".

Et comme il y a une liste d'attente, les licences n'auront aucun à trouver preneur.

Plus de taxis et améliorer l'information

Par ailleurs, la chambre syndicale des artisans taxis travaille actuellement avec une entreprise qui vient de mettre au point une application. Les taxis pourront être géolocalisés, et un panneau lumineux indiquera devant la gare de Laval le temps d'attente pour voir arriver un taxi, comme dans le métro ou les bus à Paris. Des tests doivent être réalisés avant la fin de l'année. Ce système sera financé par les taxis Lavallois. Il n'existe nul part ailleurs en France, ce sera donc une première dans le pays.

Et puis, pour améliorer l'information aux voyageurs, un panneau indiquant clairement le numéro de téléphone de la centrale de réservation des taxis de Laval a été installé à la gare près des emplacements taxis, c'est tout bête mais il fallait le faire.

Le numéro de la centrale de réservation des taxis est désormais clairement indiqué devant la gare de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard