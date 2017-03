Laval : gros embouteillages en vue pendant 6 semaines sur le Pont d'Avesnières

Ça va bouchonner sec dès le lundi 3 avril et pendant un mois et demi sur la rocade lavalloise. Et donc particulièrement dans le secteur d'Avesnières en raison du chantier du nouveau réseau de chauffage urbain.

Depuis le mois de novembre, les travaux du réseau de chauffage urbain nécessitent de faire des tranchées et d'installer des tuyaux du quartier Ferrié au quartier Saint-Nicolas. Et là, le chantier s'attaque à la rivière la Mayenne. Un chantier qui va nécessiter de réduire la circulation sur une voie, dans chaque sens, sur le pont d'Avesnières. Circulation réduite également sur le boulevard des Tisserands.

6 semaines de chantier!

Et ça va donc durer jusqu'au 12 mai. Heureusement il y a dans cette période les deux semaines des congés de Pâques, le trafic est moins dense pendant les vacances scolaires. Mais ça ne s'arrête pas là. Car le pont d'Avesnières sera même interdit à la circulation dans un sens, Saint-Berthevin-Bonchamp, pendant 37 heures, du mardi 11 avril, 6 heures au mercredi 12 avril, 19 heures. Les ouvriers de Laval Energie Nouvelle qui réalise le chantier, doivent installer le réseau de chaleur sous le pont.

Éviter le secteur

Pour ne pas se retrouver dans les embouteillages aux heures de pointe donc le matin, le midi et le soir, il est conseillé d'éviter bien évidemment le plus possible le secteur d'Avesnières et donc de prendre les autres ponts lavallois, sauf que eux-aussi et principalement Pritz devraient vite être saturés. Sur l'autoroute et sur toute la rocade, des itinéraires conseillés seront mis en place. Et puis écoutez France Bleu Mayenne qui vous donne l'état de la circulation en temps réel.