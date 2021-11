Laval : la difficile cohabitation avec les nouvelles trottinettes en libre-service

200 trottinettes électriques sont progressivement mises en service jusqu'à la fin du mois de novembre à Laval (Mayenne). Alors que la mairie multiplie les voies dédiées aux bus, vélos et trottinettes, certains piétons regrettent le non respect des règles par les usagers de trottinettes.

Elles ont fait leur apparition dans les rues de Laval, souvent sur les routes, parfois sur les trottoirs. 200 trottinettes électriques en libre-service sont progressivement installées depuis le 12 novembre. Ce nouveau système, inédit en Mayenne, est le fruit d'un partenariat entre la ville de Laval et l'entreprise Bird. Au total, 250 trottinettes seront à disposition d'ici le début 2022. Elles peuvent être louées directement via un téléphone portable.

De nouvelles voies dédiées aux bus, vélos... et trottinettes

La cohabitation semble déjà compliquée entre les nouveaux usagers de trottinettes électriques et certains piétons : "Elles n'ont pas de klaxon, et les usagers ne portent pas de gilet, c'est très dangereux ! Ils ne vont même pas sur les pistes cyclables." Les 55 points de retrait ont été installés sur des trottoirs mais il est obligatoire de circuler sur les routes. "Beaucoup de gens avec une trottinette électrique ne portent pas de casque", explique Clara, 16 ans, qui s'apprête elle-même à faire un tour sans casque.

Les cyclistes doivent donc partager leur espace avec les trottinettes. "On a affaire à des utilisateurs de trottinettes qui n'ont pas la même expérience que la nôtre", pointe Antoine, cycliste depuis 40 ans à Laval. Pour encourager les usagers à rouler sur la route, la mairie multiplie les voies dédiées aux bus, vélos et trottinettes. Ces couloirs remplacent souvent des voies normalement réservées aux voitures. Pour Geoffrey Begon, adjoint au maire de Laval en charge des mobilités urbaines, cette initiative doit provoquer un effet de masse, qui serait bénéfique pour la sécurité des usagers : "Plus ils seront nombreux, plus les automobilistes seront aguerris car ils vont s'attendre à les rencontrer et la trottinette deviendra parfaitement légitime sur la chaussée." Il mise également sur le déploiement des zones limitées à 30km/h.

"Décentrer" la voiture pour améliorer le confort des usagers

L'entreprise Bird a été choisie pour ses promesses de campagnes de sensibilisation autour de la sécurité. "Quand on fait une course, par exemple, et qu'on porte le casque sur la tête, on se prend en photo et on peut bénéficier d'une réduction", détaille l'adjoint qui ajoute que la police municipale prendra le relai si les règles de sécurité ne sont pas respectées.

Bus, vélos, trottinettes, voitures et piétons : il y a de plus en plus de passage sur l'espace public à Laval. Faut-il envisager un centre-ville sans voiture ? "Ça fait partie de notre idée forte autour de la place du 11-Novembre, qui est aujourd'hui un parking et qui demain sera un espace de convivialité, répond Geoffrey Begon. On ne va pas bannir la voiture, mais la décentrer, pour faire en sorte que le flux de circulation ne soit plus dirigé vers le centre-ville pour simplement se garer. Une rotation se fera autour des deux ponts du centre-ville. Ce ne sera plus la place centrale qui sera le rond-point mais ce sera largement élargi."