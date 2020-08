Laval : les horaires et les parcours du réseau TUL changent

De nouveaux trajets, de nouveaux horaires et plus de bus le samedi, le réseau de Transports Urbains Lavallois s'adapte pour la rentrée 2020, le nouveau plan de transport prend effet ce lundi 31 août. Découvrez ce qui change.

Le réseau transports urbains de Laval, TUL, modifie ses dessertes pour cette rentrée 2020. La fréquence des passages est renforcée sur certaines lignes, pour d'autres, de nouveaux arrêts sont mis en place. Un ligne spécifique pour aller à l'Aquabulle est également lancée. Attention, crise sanitaire et transition écologique oblige, désormais les guides numériques remplacent les guides papier.

Des bus plus fréquents sur les quartiers Hilard et Ferrié avec un bus toutes les 45 minutes. Deux lignes (F et D) avec des horaires complémentaires (20 min en moyenne) sont proposées au départ du quartier pour rejoindre le centre-ville. Trois nouveaux arrêts aménagés permettront de desservir les rues Hilard, Bouin et Acambon. La ligne F est prolongée de Beauregard jusqu’au quartier Ferrié.

La ligne G circule désormais le samedi avec un bus toutes les heures de 7h45 à 19h00.

Le nouvel itinéraire de la ligne H permet de relier plus facilement et simplement le centre-ville de Laval, en connexion avec les autres lignes du réseau, vers la zone des Touches. Cette nouvelle ligne vous propose un passage de bus toutes les 45 min. Un nouvel arrêt va être aménagé pour mieux desservir la rue Magenta (Prévert).

Une navette vers l'Aquabulle

Le réseau TUL met également en place une navette pour aller à l’Aquabulle, un bus toutes les 30 minutes de 14h à 19h au départ du centre-ville tous les mercredi et samedi en période scolaire.

Réduction Covid-19

Les personnes titulaires d'un abonnement annuel du 17 mars au 11 mai 2020 peuvent bénéficier d'une réduction tarifaire de deux mois sur leur nouvel abonnement.

Abonnement JEUNE : Pour en bénéficier, vous devez remplir le formulaire d'abonnement.

Abonnement PASS et CONTACT : contactez l'INFO TUL au 02.43.53.00.00