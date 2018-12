Laval : les travaux du carrefour du pont de Paris sont terminés, pour l'instant

Laval, France

La fin de la galère pour les automobilistes dans le secteur de la rue et du pont de Paris à Laval. Les travaux du nouveau carrefour sont terminés et la circulation va pouvoir se faire normalement à partir de ce vendredi 14 décembre. Plusieurs semaines de chantier et donc forcément de désagrément pour les usagers, surtout aux heures de pointe. Le carrefour a été entièrement revu avec notamment la création de trois arrêts minutes devant les commerces.

Le nouveau plan de ciruclation du carrefour du pont de Paris - LMA

Concernant la rue des 3 Régiments, elle va en partie rouvrir le 21 décembre, mais surtout pour les riverains, car il sera toujours impossible de l'emprunter d'un bout à l'autre. Et puis, prochaine étape dans ce secteur de la gare, la création d'un giratoire de l'autre côté du pont de Paris (côté nord). Deux à trois mois de travaux prévus au second semestre 2019. Et une nouvelle fois des perturbations pour les automobilistes qui empruntent ce secteur.