Laval : quatre mois de travaux et de circulation difficile avenue de Fougères

Laval, France

D'importants travaux de voirie vont avoir lieu à partir de la mi-janvier près du quartier Ferrié à Laval afin d'améliorer les conditions de circulation des piétons, automobilistes et transports en commun. Ces travaux concernent l'avenue de Fougères.

Circulation interdite pendant un mois

La première phase du chantier concerne la création d'un giratoire au niveau du pont de chemin de fer en bas de l'avenue de Fougères et à l'intersection des rues de Grenoux et de la Gaucherie. Pour que les travaux ne s'étalent pas dans le temps, la circulation sera complètement interdite du 15 janvier au 15 février 2019 (8 février si tout se passe bien). Des déviations seront mises en place et des aménagements pour les riverains.

La création d'un giratoire en bas de l'avenue de Fougères.

Ce nouveau giratoire devrait permettre d'améliorer la sécurité de ce carrefour parfois compliqué. Une priorité sera donnée aux bus du réseau des TUL.

Les bus seront prioritaires. -

Une deuxième phase du 15 février au 17 mai

Il y aura ensuite la création d’un second giratoire, cette fois au nord de l’avenue de Fougères juste avant le rond-point de l'Octroi. Pour cette phase de chantier, la circulation sera possible avec la mise en place d’un alternat sur la zone de chantier. Le chantier s'étalera du 15 février au 17 mai avec des finitions réalisées la nuit pour la période du 13 mai au 17 mai 2019.