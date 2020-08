Laval : le stationnement redevient payant dans le centre lundi 17 août

N'oubliez pas de mettre à nouveau une pièce dans les parcmètres de Laval à partir de ce lundi : la gratuité prend fin dimanche soir en zones rouges et vertes.

Le stationnement redevient payant lundi en zones rouges et vertes à Laval

Dernier week-end pour garer votre voiture gratuitement à Laval, dans tout le centre-ville et le quartier de la gare : le stationnement redevient payant ce lundi 17 août en zones rouges et vertes. Depuis le 12 juillet, comme chaque été, il était possible de stationner sur près de 2.300 places sans devoir prendre un ticket à l'horodateur.

Les parkings couverts ou barrièrés n'étaient pas concernés par la mesure.