Le premier A 320 Neo de France pour Air Corsica

Bastia, Corse, France

Deux nouveaux avions pour Air Corsica. Le premier Airbus A 320 Neo de la compagnie s'est posé hier pour la première fois sur le tarmac de l'aéroport de Bastia-Poretta. C'est d'ailleurs le premier A 320 Neo livré à une compagnie aérienne, en France.

L'arrivée du nouvel avion d'Air Corsica © Radio France - Christophe Giudicelli

Ces avions sont plus modernes : munis de prises USB pour chaque siège, avec une rangée de sièges supplémentaires, pour atteindre 186 places, contre 180 précédemment. Des avions plus propres aussi, avec un design et des moteurs qui leur permettent d'économiser jusqu'à 20% de carburant et de faire beaucoup moins de bruit.

I Sanguinari, le premier A 320 Neo livré en France © Radio France - Alexandre Sanguinetti

Des économies importantes

Avec sa nouvelle flotte (les 2 nouveaux A320 Néo et les 4 A 320 CEO déjà en service qui s'ajoutent aux 6 ATR), Air Corsica espère économiser quelques deux millions de litres de kérosène par an... soit près d'un million d'euros.

Le permier Airbus A 320 Neo d'Air Corsica © Radio France - Alexandre Sanguinetti

C'est mieux pour la planète et c'est mieux pour les résultats financiers de la compagnie. Il s'agit en effet d'un gros investissement pour Air Corsica : ces avions à 60 millions de dollars pièce, sont loués par la compagnie, en leasing sur 12 ans, grâce au concours de la première banque mondiale, le chinois ICBC, partenaire historique de la compagnie.

Stratégie globale

Cette nouvelle acquisition d'Air Corsica correspond à la stratégie définie par l'Office des Transports de la Corse : "ces avions permettront de transporter plus de passagers", précise Vanina Borromei, la présidente de l'OTC, "et on sait que la demande, même sur le bord à bord, ne cesse de croître. Cela nous permettra aussi de baisser les tarifs dès le mois de mars prochain".

Marie-Hélène Casanova-Servas, présidente du conseil de surveillance d'Air Corsica Copier