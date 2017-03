Le 1er ministre Bernard Cazeneuve inaugure la nouvelle A9

Le 1er ministre Bernard Cazeneuve était à Montpellier (Hérault) ce vendredi midi pour inaugurer la nouvelle A9. Sous un immense chapiteau installé sur la future autoroute, 700 personnes étaient rassemblées dont une centaine d'ouvriers du chantier.

Le chantier long de 25 kilomètres entre Baillargues et Saint-Jean de Védas s'achève après quatre ans de travaux.

Pour fêter cet événement, un immense chapiteau blanc était dressé sur la future A9 près du Mas de Saporta à Lattes. Outre le premier ministre, 700 personnes étaient conviées à cette inauguration dont une centaine d'ouvriers ayant participé au chantier. Les plus visibles avec leurs gilets jaunes et oranges fluo, très fiers d'être présents pour ce grand jour.

Les ouvriers du chantier de l'A9 © Radio France - Sébastien Garnier

C'est un aboutissement, une reconnaissance de notre travail , on a fait quelques photos, serré la main du 1er ministre (des ouvriers du chantier)

Emotion palpable aussi chez l'ancien ministre des transports, l'héraultais Jean-Claude Gayssot à l'origine du projet.

JC Gayssot Partager le son sur : Copier

Le président de Vinci ( Pierre Coppey) fut le premier à prendre la parole . Rappelant que ce chantier autoroutier de 800 millions d'euros est le plus important des cinq dernières années en France: 12 communes traversées, 60 ouvrages d'art construits, 300 entreprises mobilisées.

"Le fait que les travaux aient six mois d'avance n'en est que plus remarquable" souligne le premier ministre lorsqu'il monte à son tour à la tribune. Bernard Cazeneuve très détendu qui lâche quelques anecdotes.

Utilisant beaucoup l'été cette autoroute pour cheminer entre le domicile de ma mère et celui de ma tante qui sont l'une du coté de St Geniès de Malgoirès (Gard) et l'autre du côté de Bouzigues (Hérault) j'en avais assez des embouteillages ( Bernard Cazeneuve)

Le premier ministre a dévoilé symboliquement une borne kilométrique rouge et blanche"inauguration de la nouvelle A9". On attend maintenant la mise en service, avant l'été.

C'est pas la fin des bouchons à Montpellier

La nouvelle A9 accueillera les véhicules en transit, l'actuelle A9 sera rebaptisée A 709 et servira de rocade sud. Cela va changer le quotidien des non montpelliérains en transit et celui des montpelliérains qui n'auront plus les poids lourds. En revanche il y aura toujours des bouchons aux entrées de la ville explique Salvador Nunez le coordonnateur du chantier.