Indre-et-Loire, France

Le radar implanté à partir du jeudi 12 avril à Cormery est le 47ème radar automatique installé en Indre-et-Loire, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les 46 autres n'ont pas chômé, l'an dernier.

Presque deux fois plus de PV distribués en 2017 qu'en 2015

En 2017, les 45 radars ont flashé 504 616 fois, au total. C'est 4% de moins qu'en 2016, mais c'est aussi presque deux fois plus qu'en 2015. Ce qui explique cette différence énorme, c'est le radar-chantier installé sur l'A10, à Veigné, dans une zone en travaux où il faut repasser à 90 kilomètres-heures : à lui seul, le radar-chantier a flashé 250 000 fois, c'est à dire presque autant que les 45 autres appareils du département. Deux autres radars situés à Tours et Sainte-Maure de Touraine sont à l'origine de 15% des amendes. Certains des 42 autres appareils ne flashent en revanche que quelques dizaines de fois par mois.

21 500 infractions constatées lors de contrôles avec des radars mobiles

L'arsenal départemental en radar est bien fourni : outre 21 radars vitesse fixes, il est notamment constitué aussi de 10 radars positionnés sur des feux rouges, d'un appareil situé à un passage à niveau, d'un radar tronçon et de trois radars autonomes qui peuvent se déplacer. Les contrôles mobiles effectués par la police et la gendarmerie ont d'ailleurs été très fructueux, eux aussi, l'an dernier : 21 510 infractions ont été constatées : C'est 9 000 de plus qu'en 2016 et 2015... Plus de 2 700 conducteurs ont eu leur permis immédiatement suspendus.

Sans surprise, toutes ces infractions assortis de perte de points ont dopé la fréquentation des stages de sensibilisation à la sécurité routière : 4 000 personnes y ont participé afin de récupérer quelques points sur leur permis de conduire.

2018 est pour l'instant une année noire sur les routes de Touraine

On compte 15 morts, sur les routes d'Indre-et-Loire, depuis le début de l'année. L'an dernier, à la même période, le bilan s'établissait à neuf victimes décédées.