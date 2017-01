Le 64 en vigilance orange aux avalanches : plusieurs routes fermées

Le risque d'avalanche est au maximum depuis ce dimanche soir, risque de 5 sur 5. L'accès à La Pierre Saint-Martin et au Pourtalet notamment sont fermés.

Un seul mot ce dimanche soir : prudence. Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques vous recommande de ne pas aller en montagne si ce n'est pas urgent. Notre département est en vigilance orange en raison des chutes de neige et du très fort risque d'avalanche explique Météo France dans son dernier bulletin. Il neige en continu depuis le début de l'après-midi en vallée d'Ossau.

Risque avalanche de 5/5

Samedi matin le risque d'avalanche dans les Pyrénées-Atlantiques était de 3/5, dans l'après-midi, après l'avalanche qui a tué une randonneuse d'une soixantaine d'années, le risque est passé à 4/5 et ce dimanche soir il est à son niveau maximal : 5/5. S'aventurer en montagne serait "dangereux" assure Philippe Valate prévisionniste à Météo France pour les Pyrénées-Atlantiques "quand on est en risque 5 le plus sage est de restez chez soi, il va y avoir de très bonnes journées plus tard dans la semaine donc il vaut mieux attendre".

N'allez pas en montagne ! — Olivier Blanchet en charge des routes au département

Les routes coupées

Depuis 18 heures ce dimanche plusieurs routes sont coupées dans notre département:

L'accès au col du Somport par la nationale 134 est fermé L'accès au col du Pourtalet par la départementale 934 est fermé

À partir de 20h30 ce dimanche soir :

La station de La Pierre Saint-Martin est inaccessible : la départementale 132 est fermée entre Arette et la station de ski

Le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, par la voix d'Olivier Blanchet en charge des routes, explique qu'en raison de l'intensité des chutes de neige "le département n'est pas en mesure de dégager les routes toute la nuit et d'assurer la sécurité des automobilistes" . Les salariés seront sur le terrain dès 6 heures ce lundi matin, le département décidera en milieu de matinée de rouvrir ou non les routes "rien ne dit qu'on pourra rouvrir" dit ce soir Olivier Blanchet.Dans la nuit de vendredi à samedi, deux déneigeuses ont été mobilisées pour évacuer une voiture bloquée par la neige "il faut éviter au maximum ce genre de situation" demande le département.

Depuis le début de la semaine la neige tombe sur les Pyrénées. Il est tombé jusqu'à 80 centimètres dans certaines communes. Ajoutez à cette neige le vent, la station d'Artouste a préféré fermer son domaine ce dimanche après-midi.

