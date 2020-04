Le bac de Seine modifie ses horaires à Duclair

Depuis le début du confinement seuls les bacs de Duclair - Berville sur Seine et La Bouille - Sahurs fonctionnent pour traverser la Seine. Les autres bacs sont à l'arrêt. A partit de ce jeudi matin à Duclair de nouveaux horaires sont appliqués avec un premier passage à 5h30 et le dernier à 21h, sans interruption le midi avec une pause le matin entre 9h30 et 10h00 et l’après-midi entre 16h00 et 16h30.

Depuis le 15 avril 2020, la capacité d’accueil de passagers est modifiée sur le bac de Duclair avec un nombre de chauffeurs et de voyageurs limité à 51. Il est également interdit aux conducteurs et aux passagers de descendre de leur véhicule durant la traversée, et de parler au personnel du bord rappelle le conseil départemental de Seine-Maritime gestionnaire des bacs.