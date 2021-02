Le barreau ferroviaire Picardie-Roissy, “une chance à ne pas laisser passer” pour la présidente de la CCI

La Nouvelle Eco s'attarde sur le projet de barreau ferroviaire Picardie-Roissy !

L'enquête publique commence ce mardi 23 février : jusqu'au 6 avril, vous allez pouvoir donner votre avis sur cette liaison ferroviaire d'un peu plus de 6km, qui doit, sauf grosse surprise, faire circuler à partir de 2025 des TGV entre Amiens, l'aéroport de Roissy et la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Marseille. Grâce à cette connexion ferroviaire, les Picards qui descendent à Roissy ne seront plus obligés de passer par la gare du Nord à Paris pour remonter jusqu'à l'aéroport.

Vous donnez votre avis jusqu'au 6 avril sur le site "roissy-picardie.enquetepublique.net". Pour Fany Ruin, la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) d'Amiens-Picardie, ce projet de barreau ferroviaire est "essentiel" en terme "de mobilité et de retombées économiques." Ecoutez son interview :

Le barreau ferroviaire Picardie-Roissy, “une chance à ne pas laisser passer” pour Fany Ruin, la présidente de la CCI Amiens-Picardie Copier