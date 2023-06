Le bateau "Le Vesoul", une des vitrines du tourisme fluvial en Haute-Saône

Un mini yacht à Port-sur-Saône. Un bateau de 14,99 m de long pour 3,9 m de large. "Il y a deux postes de pilote, en bas et un poste de pilotage supérieur", décrit d'emblée José Salas, le gérant du port de plaisance. Le bateau "Le Vesoul" a été inauguré ce jeudi 1er juin. Il devient l'une des vitrines du tourisme en Haute-Saône.

ⓘ Publicité

Faire la promotion du département

"On a à bord plein de choses, un lave-vaisselle, une télévision, plancha, coffre-fort, climatisation et j'en passe. On a changé d'ère dans la location", explique José Salas. Pour louer ce bateau, il faut compter 6.000 euros la semaine. "Il n'était pas fini que l'on avait déjà des réservations dessus", s'amuse le gérant du port de plaisance, depuis 33 ans.

Le bateau a été inauguré ce jeudi 1er juin. Il faut compter 6.000 euros la semaine pour le louer. © Radio France - Bradley De Souza

Parmi ses 12 bateaux en location, celui-là est l'aboutissement d'un travail et d'une volonté. "C'est un atout mais surtout une reconnaissance", poursuit-il. Il vise une clientèle aisée. "Les réservations sont presque complètes. On attend 10.000 personnes sur la saison jusqu'en octobre", poursuit José Salas, le gérant du port de plaisance.

loading

"Il va être vu ce bateau, tout le long de la Saône" renchérit Luc Simonel, président de la communauté de communes Terres de Saône. "On imagine très probablement qu'il va être emprunté par des gens en dehors du territoire qui vont faire la publicité de Port-sur-Saône en se baladant jusqu'à Gray", ajoute Luc Simonel.

De son côté le sénateur LR Alain Joyandet estime que la Haute-Saône "a tout intérêt à attirer une clientèle qui a du pouvoir d'achat". "Quand ils viennent faire du tourisme chez nous, ils peuvent aussi faire des emplettes, être séduits par le département, y investir, acheter une résidence secondaire par exemple. Pour l'instant on n'avait pas d'offre CSP +. Des efforts sont faits et produisent des effets positifs et ce bateau fait partie de ce qu'il faut faire pour l'avenir", conclut le sénateur.