Cela faisait des années qu'ils le réclamaient, le bermuda est enfin autorisé pour les chauffeurs de bus de la RATP, en cas de fortes chaleurs. Vert jade, il s"agit d'un pantalon qui peut se dézipper et se transformer en short long.

Paris, France

La direction a donné son accord et le propose désormais parmi ses uniformes. Disponible depuis le 15 juin, il s'agit d'un pantalon transformable en short long, grâce à une fermeture éclaire au dessous du genou. Parmi les 15.000 conducteurs (trices) des bus parisiens, 500 l'ont déjà commandé. Il s'agit d'une expérimentation fait savoir la RATP.

A porter toutefois sous certaines conditions

Il doit être être accompagné de la chemisette blanche ou du polo gris proposés parmi les exemplaires uniformes, et obligatoirement avec des soquettes : les chaussettes sont interdites.

Le port du bermuda n'est autorisé qu'entre le 1er juin et le 30 septembre, et lorsque les températures annoncées dépassent les 28°. Les personnels concernées reçoivent alors une note de leur direction les autorisant à s'en vêtir. en revanche, il est interdit aux femmes chauffeurs de bus, ainsi qu'aux contrôleurs et chauffeurs de métro.

Un faux short pour les femmes

Les femmes elles aussi bénéfient d'un nouvel article, en plus de la robe et de la jupe vert jade qui existait déjà. Il s'agit cette fois d'un short long, fausse jupe portefeuille.

Comme le reste de la gamme vert jade des uniformes RATP, c'est le concepteur Création Image, filiale de Balanciaga, qui a réalisé ses nouvelles tenues, fabriquées en Roumanie et dans les pays du Magreb explique Laure Patrucchi, responsable de la collection uniforme.

En plus de la jupe droite, les femmes peuvent désormais porter un short-jupe portefeuille - E. Touzé

Mais toutes et tous ne pourront toutefois par le porter : la régie finance les tenues mais les salariés sont crédités d'environ 1.500 points chaque année, les autorisant à commander un certain nombre d'articles. Un bermuda équivaut à 190 points, une chemise à 120 points et une veste à 470 points. Une fois le nombre de points consommé, ils doivent attendre l'année suivante pour être recrédités de leurs points.